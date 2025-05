Jornalista brasleira é confundida com criminosa do Haiti em viral no TikTok

"Fui ler os comentários e pesquisei o que estavam falando sobre essa história no TikTok e me deparei com ao menos seis outros vídeos me associando ao caso", conta ela. Ela registrou boletim de ocorrência e acionou a chefia e a equipe jurídica do local onde trabalha, mas o estrago já estava feito.

Ela disse que, imediatamente, denunciou o vídeo ao TikTok e tentou contatar os autores da mentira, mas não conseguiu localizá-los. Um dia depois, os vídeos foram apagados, e alguns dos autores publicaram retratações.

A autora de um vídeo disse que havia procurado pelo caso no Google e que a foto de Marina apareceu como destaque. Ela admitiu que nem leu a matéria inteira antes de colocar a imagem da jornalista nas imagens.

"Infelizmente, os vídeos de retratação não chegam nem perto do alcance dos outros", disse a repórter. "É uma situação que fugiu completamente do meu controle e até das pessoas que publicaram esses conteúdos."

Essa é uma situação pode repercutir para o resto da minha vida, uma vez que os vídeos podem ser baixados e enviados para outras pessoas por outros canais.

Marina Semensato, repórter

Ação contra os autores dos vídeos

A jornalista já está recebendo orientação jurídica e pretende ingressar com uma ação contra os autores dos vídeos e as plataformas em que foram publicados. Em nota enviada ao iG, o TikTok disse que "não permite a circulação de desinformação", e que "oferece canais próprios para denúncia e combate a esse tipo de material". A nota da companhia enviada ao UOL se limitou a dizer que os vídeos já haviam sido apagados.