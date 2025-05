Pedágio free flow revolta moradores em Sorocaba: 'Pagar pra sair de casa'

Já com relação à falta de infraestrutura do bairro, o município disse que as redes de água estão 100% implantadas no bairro e disponíveis à população.

"Há residências que ainda não entraram com pedido de ligação. O bairro não possui rede de esgoto e já estão em andamento os estudos para implantação, bem como a construção de estações elevatórias para atender essa região da cidade. Em relação à iluminação pública, a Secretaria de Serviços Públicos e Obras (Serpo) informa que os pontos existentes terão as lâmpadas substituídas por LED. Também será realizado estudo de implantação de iluminação pública nas vias onde não há tal estrutura atualmente", disse em nota.

A prefeitura de Alumínio também foi procurada pela reportagem, porém não obtivemos retorno até a publicação da matéria.

Já o Governo do Estado disse através da Artesp (Agência de Transporte do Estado de São Paulo) que os moradores do bairro Genebra não terão que pagar a tarifa do pedágio para sair ou entrar no bairro, porém não detalhou como isso será feito.

"A concessão do Lote Rota Sorocaba, que inclui o trecho da Rodovia Raposo Tavares, prevê a modernização da infraestrutura rodoviária com investimentos em duplicações, acostamentos, ciclovias, passarelas, drenagem, além da implantação de serviços como atendimento médico, guincho, socorro mecânico e monitoramento por câmeras. Para os moradores do bairro Genebra se deslocarem até Sorocaba ou acessarem o bairro não haverá cobrança de tarifa. O início da cobrança da tarifa no trecho está condicionada ao cumprimento de exigências e investimentos previstos em contrato. Os pedágios eletrônicos permitirão uma cobrança proporcional ao trecho percorrido, além de desconto para usuários frequentes e isenção para motociclistas", diz a nota.

O que é o pedágio "free flow"

Pedágio free flow Imagem: Reprodução

O pedágio "free flow", ou fluxo livre, funciona sem cabines, nem cancelas. Nele, o motorista passa por um pórtico instalado na rodovia sem reduzir a velocidade.