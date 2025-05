Avião gigante ficou dando voltas em SP após falha; por que isso acontece?

Um pouso forçado, causado por falhas técnicas na aeronave, também pode exigir uma trajetória circular. Nesta situação, o piloto precisa aguardar a orientação de onde irá pousar —se deve retornar ao aeroporto de origem ou encaminhar a aeronave para outra pista. Problemas no funcionamento de equipamentos do aeroporto onde o avião irá pousar ou até mesmo uma pista obstruída são outros cenários em que o padrão de espera pode ser acionado.

Círculos no ar gastam combustível e provocam barulho

Para manter um padrão de espera, o piloto deve voar em altitudes baixas. De acordo com Junzi Sun, professor de gestão de tráfego aéreo na Universidade de Tecnologia de Delft, na Holanda, à rede norte-americana CNN, os círculos acontecem entre aproximadamente 2.130 e 3.960 metros de altitude. Voar nessas condições queima mais combustível do que o normal por conta do aumento da resistência do ar, o que faz com que o avião precise emitir mais combustível para continuar voando. Por isso, casos nos quais o piloto precise justamente gastar combustível podem exigir a trajetória circular.

Os padrões de espera são bastante barulhentos. A baixa altitude faz com que o motor da aeronave possa ser ouvido do solo, em volumes mais altos do que o de costume. No caso do Airbus da Emirates, por exemplo, moradores de Ubatuba compartilharam nas redes sociais que o avião provocou ruídos intensos.

Alô @avioesemusicas o que tá acontecendo aqui? Maior barulhão aqui em Ubatuba pic.twitter.com/EJUuNJh7yH -- Beatriz (@TisyRocha) May 22, 2025

Airbus A380 da Emirates é conhecido pelo tamanho --e pelo luxo

O modelo tem quase 80 metros de envergadura. São 72,7 metros de comprimento e 24,1 m de altura. A aeronave tem capacidade de voar até 15 mil quilômetros.