Paralelepípedo livre: grupo se une para salvar pedras de 1856 em ruas de SP

A defesa do piso vai além da estética, contribuindo com o escoamento das águas da chuva e ajudando a evitar enchentes. Por ser permeável, o paralelepípedo melhora a absorção e permite que a água chegue aos lençóis freáticos. Yvonne Mautner, professora aposentada de Arquitetura e Urbanismo da USP (Universidade de São Paulo), explica que os blocos de pedra colaboram também com o menor aquecimento em comparação com as áreas asfaltadas. "Não conhecemos nenhum plano da prefeitura de incentivo à produção de asfalto permeável", argumenta.

A empresária Fernanda Salles é uma das fundadoras do grupo Paralepípedo Vivo Imagem: Eduarda Esteves/UOL

Moradores também cobram manutenção, já que em vários trechos o piso foi remendado com asfalto após obras. Fernanda mora na rua Sebastião Velho há 18 anos e viu a via se transformar ao longo da última década. Ela diz que as concessionárias de água e gás fazem reparos de manutenção e não deixam o pavimento da forma como encontraram.

"Demitiram a maioria dos calceteiros [profissionais responsáveis pela manutenção desse tipo de pavimento] e agora acham mais fácil passar o asfalto por cima dos paralelepípedos", denuncia a moradora. Fernanda acrescenta que ao invés de asfaltar essas ruas, a prefeitura deveria mantê-las, contratando e treinando mão de obra para assentar adequadamente os blocos.

A reivindicação dos moradores se tornou um bloco de Carnaval. Desde 2011, o Bloco do Paralelepípedo reúne vizinhos que vivem em Pinheiros e se reúnem uma semana antes da festividade pelas vias de pedra da região.