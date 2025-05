Homem é preso por agressão e xingamentos racistas durante briga em SP

Um homem foi preso ontem após agredir e usar xingamentos racistas contra três pessoas no Parque do Ibirapuera, na zona sul de São Paulo.

O que aconteceu

Polícia Militar prendeu homem após ofensas racistas. Segundo uma das vítimas, o autor começou a ofendê-los e chegou a agredir fisicamente um dos homens após desavença durante jogo de futebol.

Agressor foi contido pelos seguranças do parque até a chegada dos policiais. O caso foi registrado como preconceito de raça ou cor, injúria, ameaça e lesão corporal no 27º DP (Dr. Ignácio Francisco), sendo a área dos fatos do 26º DP (Vila Mariana).