Preso por comunismo, ele foi excomungado e criou Igreja Católica Brasileira

Diferenças entre as igrejas

A Igreja Católica Brasileira foi fundada como um contraponto à "romanização" do catolicismo no Brasil, explica Pires. Após a Proclamação da República, em 1889, a separação entre Igreja e Estado ficou mais clara, o que motivou um investimento da Santa Sé no país para evitar uma perda de influência.

Imagem: Arte/UOL

Os questionamentos de dom Carlos eram uma ameaça a esse investimento. "Ele não queria romper com a Igreja Romana. Ele queria fazer exatamente o que ela fez anos depois, como celebração de missas na língua local e só usar batina em ocasiões adequadas", afirma ao UOL dom Manoel da Rocha, bispo do Rio de Janeiro da Igreja Brasileira. Ele também recebe o título de primaz, já que a diocese do Rio é a primeira entre as dioceses da igreja, como acontece no Vaticano.

Dom Manoel da Rocha Imagem: Arquivo pessoal

As duas principais diferenças que ainda se mantêm entre as igrejas são: permissão para homens casados serem padres e autorização de matrimônio de divorciados.