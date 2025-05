RJ: Equipe antibombas é acionada em meio a guerra de facções em Vila Isabel

Com tiroteios registrados nas últimas duas noites, o Morro dos Macacos, em Vila Isabel, zona norte do Rio de Janeiro, continua com a guerra entre facções criminosas rivais CV (Comando Vermelho) e TCP (Terceiro Comando Puro). Um estrondo semelhante a uma bomba e granadas colocadas em uma escadaria fizeram com que a Polícia Civil acionasse a equipe antibombas. Um corpo foi encontrado pela PM, mas há suspeita de mais mortos.

O que aconteceu

Duas granadas em uma das escadarias. Depois de as duas últimas noites terem sido de terror para moradores da Vila Isabel, a manhã deste domingo amanheceu com duas granadas deixadas em uma escadaria do Morro dos Macacos. Moradores acionaram a PM e a equipe antibombas da Polícia Civil foi ao local para que não houvesse risco a inocentes. No tiroteio registrado na noite de ontem, moradores relataram ter ouvido, além dos tiros, barulho de bomba, o que deixou a equipe da polícia em prontidão.

Homem encontrado morto. Moradores do Morro dos Macacos afirmam que traficantes do CV e do TCP foram mortos nas últimas 48 horas durante a troca de tiros. O único caso registrado, porém, foi o de um homem encontrado pela PM em um local conhecido na favela como Pau da Bandeira. A PM reforçou o patrulhamento na tarde de ontem, mas a guerra se intensificou à noite. Logo depois dos primeiros tiros terem sido escutados durante a noite, caveirões do Bope (Batalhão de Operações Especiais) foram levados ao local.