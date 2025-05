Suspeito de matar PM em Cubatão é preso tentando fugir para o Paraguai

A Polícia Militar de São Paulo prendeu na noite de ontem o homem suspeito de matar o cabo Júlio Cesar da Silva Costa, de 43 anos. O crime ocorreu durante patrulhamento em Cubatão, no litoral paulista.

O que aconteceu

Suspeito foi localizado na Rodovia Castello Branco tentando fugir para o Paraguai. A prisão ocorreu menos de 24 horas após o crime, destacou o governador de SP, Tarcísio de Freitas (Republicanos), em post no X.

O homem foi detido com um motorista no município de Cesário Lange (SP), próximo do km 139 da rodovia. Segundo a polícia, ambos seguiam em direção ao país vizinho.