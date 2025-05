'Alívio', diz viúva após influencer que atropelou e matou noivo ser preso

Ela espera que Vitor permaneça preso. "Que ele responda pelo que ele fez com o Toshiro porque ele não merecia. Também acho que o pós, de ele tratar aquele corpo que estava estendido ao chão como um nada é muito ruim".

Influenciador Vitor Vieira Belarmino é suspeito de atropelar e matar homem recém-casado no Rio de Janeiro Imagem: Reprodução/Redes Sociais

Vitor se entregou no dia 19 de maio na delegacia do Recreio dos Bandeirantes. . De acordo com o delegado Alan Luxardo, da Polícia Civil do Rio de Janeiro, o acusado chegou "tranquilo" e "consciente" à delegacia. Em determinado momento, ele perguntou se teria tomado a decisão correta ao se entregar. "Sim, óbvio, era a única alternativa que você tinha, você já estava preso sem se entregar", disse o delegado ao réu.

Defesa diz que Vitor não se sente responsável pela morte. "Ele sabe que causou um acidente, mas não se sente responsável pela morte. Porque realmente ele não conseguiu ter a visão do casal porque tinha uma moto na frente e um táxi. Ele se arrepende de não ter prestado socorro", afirmou Gabriel Habib, advogado do influenciador.

Influenciador ficou foragido por dez meses. Em janeiro, a Justiça negou um pedido da defesa dele e manteve a prisão. Na decisão, a juíza argumentou que "nada enfraquece a informação dos autos de que possivelmente o acusado estaria conduzindo seu veículo acima da velocidade permitida".

Belarmino foi denunciado pelos crimes de homicídio, omissão de socorro e fuga do local do crime. As mulheres que estavam com ele no carro no momento do acidente também respondem por omissão de socorro.