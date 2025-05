Duas pessoas ficam presas em árvore após acidente de parapente em SP; veja

Resgate teve auxílio do helicóptero Águia da PMSP. No total, 12 profissionais entre agentes da polícia e do Corpo de Bombeiros foram acionados para auxiliar na retirada em segurança da dupla.

Instrutor e aluna sofreram ferimentos leves. Eles receberam os cuidados do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e passam bem.

A pista na cidade de São Pedro é procurada por adeptos de voos livres, como o parapente. A administração da pista não se manifestou sobre o ocorrido.