Frio chegou! Sul do país terá ciclone e possibilidade de neve nesta semana

Uma massa de ar frio que se aproxima do Brasil deve derrubar as temperaturas no Sul, no Sudeste e no Centro-Oeste nesta semana, com previsão de neve e ciclone para os estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul.

O que aconteceu

No Rio Grande do Sul, a semana começa com temporais, principalmente nas regiões oeste, centro e da campanha. O resto do estado deve ter pancadas de chuva, com intensidade de moderada a forte, segundo o MetSul. Esta chuva também deve atingir o extremo-sul de Santa Catarina, onde ventos de até 70 km/h são previstos.

Tempo vai melhorar na terça-feira e temperatura volta a cair na quarta, quando chuva deve atingir os seis estados do sul e do centro-oeste. Também há risco de temporais no interior de São Paulo, segundo o Metsul.