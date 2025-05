Jovem em moto de app morre após ser arremessada durante acidente em SP

Uma jovem morreu na noite do último sábado após a moto de aplicativo que a conduzia bater contra a porta de um carro, no bairro Bom Retiro, região central de São Paulo.

O que aconteceu

Larissa Barros Máximo Torres, 22, e o motociclista, Henderson de Souza Maior, foram arremessados na via após o impacto. Os dois trafegavam pela avenida Tiradentes por volta das 23h quando a porta de um carro, também de aplicativo, se abriu no meio do trânsito.

No carro, dois passageiros estariam brigando. Segundo a SSP (Secretaria de Segurança Pública), o motorista relatou que Felipe Moutinho Hilsenrath Garcia, 28, e João Pedro Baptista Viegas de Oliveira Paes, 27, teriam ameaçado sair do veículo, e um deles abriu a porta enquanto esperavam no semáforo vermelho.