Protestos por moradia que pararam SP são 'esquenta' para ato, diz grupo

Famílias despejadas de suas residências em 2016 ocupam Terra Prometida. O levantamento foi feito pela Universidade Federal do ABC Paulista no ano de 2020. No trabalho de pesquisa "Água e Moradia", os universitários listaram uma série de problemas de abastecimento sofridos pelos moradores do local. Segundo eles, 40% das casas na ocupação são formadas por barracos de madeira. O UOL não encontrou, até o momento, informações sobre a ordem de despejo dos moradores da ocupação, mas o espaço será atualizado se houver posicionamento da Prefeitura de São Paulo ou do movimento Luta Popular.

Os dois protestos tiveram intervenção do batalhão de choque da Polícia Militar. Bombas de efeito moral foram disparadas contra os manifestantes. Ao UOL, a Secretaria Pública de São Paulo informou que "atuou para a manutenção da ordem pública, liberação de vias e proteção do trabalho dos bombeiros e outros agentes públicos".

Manifestações foram um "esquenta" para ato unificado, diz grupo. Segundo a Luta Popular Nacional, uma ação coletiva é preparada para o dia 11 de junho, uma quarta-feira. "A cidade é nossa e não podemos ser excluídos e removidos como se fôssemos entulho", diz a organização.