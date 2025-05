Por que 99 e Uber moto continuaram rodando após proibição e morte em SP?

Uber diz que a decisão não determinou a suspensão imediata da operação. ''Cabe destacar que a empresa já obteve decisões judiciais favoráveis: em sentença de mérito na Ação Civil Pública da Prefeitura e em Mandado de Segurança impetrado pela Uber, ambos determinando a legalidade da atividade e declarando inconstitucional o decreto da Prefeitura que tenta proibir motoApp na cidade'', disse.

Justiça pede suspensão imediata

Em despacho hoje a tarde, o Tribunal impôs multa diária de R$ 30 mil às plataformas caso mantenham as motos. Gouvêa entendeu que, ''em completo desprezo à decisão anterior'', as empresas continuaram a prestar os serviços ''ilegais'' com ''nítida má-fé''. ''Desrespeitam a decisão judicial em busca de lucro a qualquer custo mesmo em sacrifício da segurança da população paulistana'', avaliou.

Desembargador contrariou empresas e disse que a sentença anterior teve sim ''efeito ativo''. Segundo ele, ao contrário do que pretende fazer crer a requerida 99, a decisão do dia 16 de maio foi ''expressa'' ao aceitar o recurso de apelação da prefeitura e suspender os efeitos de liberação do mototáxi, dada dias antes.

Depois da decisão, a 99Moto disse que suspenderia serviço às 17h. A empresa reforçou a necessidade de um debate "sobre a inconstitucionalidade do decreto de proibição" e disse que segue" adotando todas as medidas legais para assegurar os direitos da empresa, de seus usuários e motociclistas parceiros em São Paulo".

O que diz a prefeitura

A Prefeitura de São Paulo lamentou hoje a morte de Larissa. Em nota, enfatizou que o oferecimento continua proibido na cidade e que medidas estão sendo tomadas pela Procuradoria-Geral diante do descumprimento da decisão pelas duas empresas.