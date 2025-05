Ex-seminarista gay relata festas com padres: 'Bebíamos e fazíamos sexo'

"Era normal manter relações sexuais entre nós e também com os padres. Ao mesmo tempo, passávamos por sessões de terapia para a 'cura gay'. Essa era a vida dupla que eu tinha, me fez abandonar o celibato e tirou minha vontade ser padre".

O desabafo é do ex-seminarista Brendo Silva, que aos 12 anos entrou para a vida religiosa e permaneceu por mais de 10 anos na instituição educacional, mas deixou a Igreja Católica após enfrentar conflitos devido à sua sexualidade e à vida dupla que levava.

Brendo não chegou ao sacerdócio e lançou este ano o livro "A Vida Secreta dos Padres Gays - Sexualidade e Poder no Coração da Igreja" (Matrix Editora), revelando suas experiências. "Eu percebi que, se eu não me adequasse àquela vida, eu sofreria muito", diz Brendo. O UOL procurou a CNBB (Conferência Nacional dos Bispos do Brasil) para buscar uma posição quanto ao livro e aos relatos de Brendo. As ligações e emails enviados entre o fim da semana passada e o início desta não tiveram resposta.