Uber e 99 suspendem mototáxi por aplicativo em SP: o que acontece agora?

Empresas lutam pela regulamentação do serviço em São Paulo. Em seus comunicados, tanto Uber como 99 pedem que o poder legislativo e a prefeitura regulamentem a modalidade na capital paulistana, seguindo o que acontece em outros grandes centros do Brasil, como Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Salvador.

Com decisão de ontem, nenhum dos dois aplicativos oferecem mais a opção de moto. ''Hoje, 26/05, a 99Moto suspendeu temporariamente o serviço na cidade de São Paulo, enquanto não há regulamentação municipal para o transporte de passageiros em motocicletas'', escreveu a empresa em comunicado no próprio App. As duas plataformas dizem que a suspensão "é temporária".

Como estava antes da decisão de ontem?

As motos da Uber e 99 continuavam rodando mesmo com proibição judicial desde o dia 16 de maio. As empresas alegaram que estavam dentro do ''prazo legal'' após apresentarem pedidos de esclarecimentos ao desembargador Eduardo Gouvêa. Além disso, a Uber argumentou ainda que o despacho não havia exigido a interrupção imediata do serviço.

Após a morte de uma jovem, o Tribunal impôs ontem uma multa diária de R$ 30 mil se serviço fosse mantido. Gouvêa entendeu que, ''em completo desprezo à decisão anterior'', as empresas continuaram a prestar os serviços ''ilegais'' com ''nítida má-fé''. ''Desrespeitam a decisão judicial em busca de lucro a qualquer custo mesmo em sacrifício da segurança da população paulistana'', avaliou.

Desembargador contrariou empresas e disse que a sentença anterior teve sim ''efeito ativo''. Segundo ele, ao contrário do que pretende fazer crer a 99, a decisão do dia 16 de maio foi ''expressa'' ao aceitar o recurso de apelação da prefeitura e suspender os efeitos de liberação do mototáxi, dada dias antes.