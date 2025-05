MP diz que PMs mataram jovem negro e simularam participação dele em roubo

O Ministério Público do Estado de São Paulo denunciou ontem sete policiais militares pelo assassinato do ambulante David Nascimento dos Santos, 23, ocorrida em 2020, na Favela do Areião, no Jaguaré, zona oeste da capital paulista. A denúncia ainda será avaliada pela Promotoria da Capital e pelo Tribunal de Justiça para decisão sobre sua aceitação.

O que aconteceu

Promotor Marco Antonio de Souza acusou os policiais de homicídio qualificado. Segundo o MP, os sargentos Carlos Antonio Rodrigues do Carmo, Carlos Alberto dos Santos Lins, Lucas dos Santos Espíndola, o cabo Cristiano Gonçalves Machado e os soldados Antonio Carlos Rodrigues de Brito, Vagner da Silva Borges e Cleber Firmino de Almeida participaram da morte do ambulante e depois simularam que ele teria participado de um roubo. A vítima não reconheceu David Nascimento dos Santos como assaltante à época.

Carlos Antonio do Carmo, Vagner Borges e Lucas Espindola ainda foram acusados por fraude processual. Já Carlos Lins, Cristiano Machado, Antonio Brito e Cleber Almeida também foram denunciados por sequestro e cárcere privado.