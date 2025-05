Risco de tornados no Brasil: veja estados que podem ser atingidos

A frente fria que atinge parte do Brasil nos próximos dias pode causar até mesmo tornados em alguns estados do país entre hoje e amanhã. Os termômetros devem cair especialmente no Sudeste, no Sul e no Centro-Oeste, com "alerta de perigo" para a queda brusca de temperatura de um dia para o outro.

O que aconteceu

Há risco de tornado no norte gaúcho, oeste paranaense, sudeste de Mato Grosso do Sul e em Santa Catarina. Mas o MetSul destaca que o risco da passagem de tornados é maior no nordeste da Argentina e no Paraguai.

Os dados do MetSul indicam que de hoje até amanhã haverá um encontro de padrões divergentes de vento que pode gerar esses tornados. O encontro será entre o ar quente vindo de noroeste para Sudeste, no jato em baixos níveis, enquanto de Sul para Norte estará avançando ar muito frio. A entidade meteorológica reforça que, por mais que exista, o risco de que os redemoinhos se formem ainda não é alto.