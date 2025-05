Operação mira jovens suspeitos de crimes de ódio e automutilação nas redes

Até a tarde de hoje, foram realizadas três detenções temporárias, sendo duas no Amazonas e uma no Pará. Também foram cumpridas seis internações socioeducativas — uma no Mato Grosso, uma no Mato Grosso do Sul, duas no Pará, uma em Sergipe e outra em São Paulo. Ainda, um auto de apreensão em flagrante de ato infracional em Sergipe. Os suspeitos não tiveram identidades nem idades reveladas.

Grupo incentivava crimes de ódio nas redes sociais. Os suspeitos mantinham uma rede articulada e se comunicavam por meio de plataformas virtuais para a promoção de automutilação, perseguição, ameaças, apologia ao nazismo e incentivo ao suicídio. O grupo também é suspeito de produzir e compartilhar conteúdo de abuso sexual infantil, e de invadir sistemas informatizados, inclusive bancos de dados públicos.

Discord, Telegram, WhatsApp e Instagram são as principais plataformas usadas pela organização, segundo a investigação. Os suspeitos agiam de forma violenta por mecanismos de coação psicológica das vítimas para que elas cumprissem seus comandos.

Os investigados poderão responder pelos seguintes crimes: