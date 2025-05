Padre que toma 281 comprimidos devido a doença rara é internado em SP

Diversos fiéis e colegas religiosos fazem uma ''corrente de oração'' pela saúde dele. ''Um padre querido, atencioso, e, que neste momento precisa que clamemos ao céu por sua saúde. Coloque nas suas intenções do Santo Terço pela saúde do Padre Marlon'', pediu uma das pessoas.

Márlon precisa tomar 281 comprimidos por dia. Em entrevista ao Fantástico no ano passado, o padre contou que já passou por quase cem médicos e recebeu seis diagnósticos errôneos até descobrir do que sofria. ''A minha doença é neurodegenerativa, é incurável aos olhos da ciência, é progressiva e potencialmente fatal'', relatou.

Apesar de todas as limitações e das dores horríveis que sinto no tórax, na cintura, nos membros, no rosto e de viver à base de morfina, sou grato a Deus por essa doença não afetar a minha parte cognitiva. Levo a RTD com fé, leveza, alegria e bom humor. Padre Márlon Múcio, ao UOL

Doença atinge uma a cada 1 milhão de pessoas

Ele descobriu a doença após nove anos de investigação, em 2019. "Sem saber, tive os primeiros sintomas da RTD ainda criança. Aos sete anos, perdi a audição e precisei fazer uma cirurgia corretiva. Aos 14, sentia muito cansaço ao mastigar. Apesar desses problemas de saúde levava a minha vida normalmente'', contou ao UOL em 2021.

A cada um milhão de pessoas, apenas uma tem RTD. Trata-se de uma doença de origem genética causada por alteração de um gene do DNA. Por conta disso, os pacientes com essa condição tem falta de riboflavina intracelular e não consegue manter todas as atividades metabólicas adequadas. Segundo estimativas da Cure RTD Foundation, nos Estados Unidos, são 300 casos diagnosticados no mundo e nove no Brasil.