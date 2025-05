Personal cis é chamada de 'inclusiva' e impedida de usar banheiro feminino

Uma personal trainer cisgênero foi alvo de agressões com viés transfóbico dentro da academia onde trabalha, no Recife. Vídeo gravado por ela mostra o constrangimento que passou ao sair de um banheiro feminino.

O que aconteceu

Kely Moraes é personal trainer e fisiculturista na academia Selfit, que fica na praia da Boa Viagem, zona sul do Recife. Ontem, ela saía do banheiro feminino quando foi abordada por uma aluna, que a confundiu com uma mulher trans e disse que ela não poderia estar ali.