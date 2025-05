Justiça marca audiência após TAP negar embarcar cão de criança autista

A Justiça do Rio de Janeiro marcou a audiência que pode definir se um cão de serviço de uma menina autista poderá embarcar para Portugal após a companhia aérea TAP se recusar, pela segunda vez, a transportar o animal na cabine.

O que aconteceu

Audiência será na próxima semana, informou Renato Sá, pai da menina, ao UOL. No sábado (24), a companhia descumpriu uma decisão judicial, do dia 23 de abril, que determinou que a TAP deveria transportar o cachorro. A família da criança se mudou para Portugal em 8 de abril e, na ocasião, tentou levar o labrador Teddy, mas não conseguiu, pois a companhia aérea se recusou a embarcar o animal na cabine do avião.

TAP lamentou o ocorrido e disse que o cão foi barrado por uma questão de segurança. A companhia afirmou que a ordem judicial "violaria o Manual de Operações de Voo da TAP Air Portugal". "Reforçamos que jamais poremos em risco a segurança dos nossos passageiros, nem mesmo por ordem judicial", declarou a empresa (veja nota completa mais abaixo).