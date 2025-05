'Cheia de sonhos': tio lamenta morte de jovem em acidente de moto por app

Jovem voltava do trabalho e a família, que acompanhava a corrida, estranhou a demora da jovem. "Como duas pessoas embriagadas abrem a porta e acabam com a vida de alguém assim? Eu espero justiça'', reforçou o tio.

Formada em marketing e estudante de engenharia de produção, Larissa faria 23 anos daqui a dois meses. Atualmente ela trabalhava como supervisora comercial para pagar os estudos.

Relembre o caso

Larissa e o motociclista, Henderson de Souza Maior, foram arremessados contra outro veículo após o impacto. Os dois trafegavam pela avenida Tiradentes por volta das 23h quando a porta de um carro, também de aplicativo, se abriu no meio do trânsito, os atingindo enquanto eles passavam pela faixa azul (via exclusiva para motos).

Passageiro abriu a porta do carro em meio a uma 'brincadeira'. Segundo a SSP (Secretaria de Segurança Pública), o motorista relatou que Felipe Moutinho Hilsenrath Garcia, 28, e João Pedro Baptista Viegas de Oliveira Paes, 27, teriam ameaçado sair do veículo enquanto esperavam no semáforo vermelho.

A jovem foi socorrida a um hospital, mas não sobreviveu. De acordo com o boletim de ocorrência, o condutor da moto também precisou de atendimento, ele foi levado para um hospital em Santana. Em nota, a SSP (Secretaria de Segurança Pública) informou que o condutor da motocicleta foi identificado e "será ouvido oportunamente".