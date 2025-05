'Lúcifer é luz': como foi o casamento 'luciferiano' com noivos de vermelho

Franciane e Pedro durante a cerimônia, marcada por votos de fé e espiritualidade Imagem: Arquivo Pessoal

Lúcifer não é o diabo

Segundo os sacerdotes e participantes, engana-se quem confunde a cerimônia com algum tipo de ritual satânico. Para os fiéis da Primeira Igreja Luciferiana do Brasil, Lúcifer não é o diabo —e o culto a ele não tem relação com o satanismo tradicional. "O satanismo existe como forma de protesto. É algo muito mais arquetípico e social. O que vivemos aqui é espiritualidade", explicou o sacerdote.

Para Jonan, o luciferianismo defende o equilíbrio, a sabedoria e a libertação da ignorância —e reconhece a existência de um Deus criador. "Lúcifer é luz. É a energia que ilumina o caminho para nos tornarmos dignos de sermos filhos de Deus", disse. Ele também critica a ideia de responsabilizar o "diabo" pelos próprios erros. "Acreditar no diabo é acreditar em um culpado. É tirar de si a responsabilidade. Nós é que mentimos, matamos, roubamos. Não Lúcifer."

Fé como palavra-chave

Franciane Palmeira, 30, é secretária, e Pedro Antônio, 24, auxiliar de logística. Ambos são de Volta Redonda (RJ). O casal se conheceu na casa de Jonan e é frequentador da igreja. "Foi uma escolha por afinidade", disse Franciane ao UOL. "A ligação com a espiritualidade da casa é muito forte no nosso relacionamento. O casamento veio através deles."