PM dá mata-leão e arrasta homem apagado até carro em abordagem em SP

Com o homem apagado, policiais o arrastam até o porta-malas do carro. Ele foi levado para a Delegacia de Polícia de Atibaia, onde foi preso por desobediência, resistência, dano ao patrimônio público e lesão corporal.

Polícia alega que homem reagiu, versão que família nega. Ex do suspeito afirmou que ele já estava fora da motocicleta quando foi arrastado e jogado no chão.

"A população tentou se aproximar para conter a agressão e infelizmente eles começam a empurrar e a tacar bombas, a população revoltada começou a atacar os polícias e a viatura", afirmou. Segundo a SSP, ele teria ferido um dos policiais.

Homem era considerado foragido porque estava em liberdade provisória, mas teve a liberdade revogada recentemente. Ele foi preso em 2020 por tráfico de drogas e desde que deixou a prisão dividia os turnos de trabalho como mototaxista e entregador de delivery.

PM diz que fez 'uso moderado da força'