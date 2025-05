São Paulo vai transformar estação do Metrô em abrigo durante onda de frio

O abrigo é destinado a receber homens, mulheres, famílias e animais de estimação. Os animais recebidos contarão com espaço adequado e fornecimento de ração.

Os acolhidos receberão um tíquete para tomarem café da manhã na unidade do Bom Prato da rua 25 de Março. Na quinta-feira, a chegada de uma frente fria provocará aumento de nuvens, chuva fraca e início da queda nas temperaturas, inclusive, nesta data previsto o fenômeno da "mínima invertida", que ocorre quando as temperaturas mínimas não são registradas nas primeiras horas do dia, mas sim no período da tarde e noite.

Sexta-feira pode ser o dia mais frio do ano, segundo previsão. Temperaturas podem ficar abaixo dos 10°C em diversas regiões da Grande São Paulo e também no interior paulista. A Coordenadoria Municipal de Defesa Civil decretou às 8h de hoje o estado de alerta para baixas temperaturas em toda a capital.

"Não há expectativa de chuva forte para a capital paulista, mas o sistema será precedido por fortes rajadas de vento que podem exceder os 60km/h. Há inclusive, alta probabilidade de quebra de recorde de temperatura mínima do ano", disse o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas da Prefeitura de São Paulo.