PF prende suspeitos ligados ao PCC por assalto de R$ 14 mi em aeroporto

Policiais federais e estaduais do Rio Grande do Sul prenderam hoje os suspeitos de integrar uma quadrilha ligada ao PCC e responsável pelo mega-assalto de uma carga com R$ 14 milhões no aeroporto de Caxias do Sul, na Serra Gaúcha, em junho passado.

O que aconteceu

Mais de 200 policiais cumpriram 21 mandados de prisão durante operação integrada entre PF, PM e Polícia Penal do RS que investiga roubo. Entre as prisões, 17 são preventivas e quatro temporárias. Além das detenções, foram cumpridas 26 determinações de busca e apreensão, além do bloqueio de ativos nos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo, segundo a PF.

PF buscava por integrantes de quadrilha há quase um ano. Na ocasião do mega-assalto, ocorrido em 19 de junho de 2024, nove criminosos utilizaram veículos falsamente caracterizados como viaturas da PF para acessar a área restrita do aeródromo de Caxias do Sul, onde uma aeronave aguardava pelo transporte uma carga com R$ 30 milhões. Com armamento pesado usado pelos criminosos e trocas de tiro com a polícia, o roubo foi bem-sucedido, mas cerca de R$ 16 milhões foram recuperados posteriormente (relembre o caso abaixo).