Cotista deve perder vaga após Justiça concordar com decisão da USP

Uma estudante cotista deve perder a vaga após o TJSP (Tribunal de Justiça de São Paulo) atender a um recurso da USP (Universidade de São Paulo) que valida a decisão que negou a matrícula da aluna que teve sua autodeclaração negada pela Comissão de Heteroidentificação da instituição.

O que aconteceu

Aluna mantinha a vaga por meio de outra decisão judicial. Aprovada no vestibular de 2024 do Enem-USP para uma vaga destinada a pessoas pretas e pardas, a estudante processou a USP após ter sua matrícula negada devido avaliação da Comissão de Heteroidentificação não a considerar parda. A estudante conseguiu, via liminar, o direito de se matricular na instituição. Meses depois, ela venceu a ação em primeira instância e manteve a matrícula.

USP apelou contra a sentença. A universidade recorreu na segunda instância e conseguiu que o TJSP reconhecesse a validade da decisão da comissão. Com isso, Rebecca Vieira de Souza, 23, que está no segundo ano da Faculdade de Direito, pode ter sua matrícula cancelada.