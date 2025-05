'Dama do tráfico': mulher de chefe do CV é presa após 5 meses foragida

O UOL tenta contato com a defesa de Luciane. O espaço está aberto. Em caso de manifestação, este texto será atualizado.

Em 2023, a dama do tráfico participou de audiências no Ministério da Justiça. Ela esteve como presidente da ILA (Associação Instituto Liberdade do Amazonas). A Polícia Civil do AM diz que a ONG atua em prol dos presos ligados ao CV e é financiada com dinheiro do tráfico.

Luciane Barbosa participou de audiências no Ministério da Justiça Imagem: Reprodução/@associacaoliberdadedoam

Na época, o Ministério da Justiça argumentou que Luciane integrava uma comitiva de advogados. "A presença de acompanhantes é de responsabilidade exclusiva da entidade requerente e das advogadas que se apresentaram como suas dirigentes", disse a pasta.

*Com informações do Estadão Conteúdo