Ex-marido invade posto de saúde, tranca sala e mata enfermeira em SP

Um homem foi preso após invadir um posto de saúde e matar a ex-mulher, que trabalhava no local, na tarde de ontem, em Avaré, no interior de São Paulo.

O que aconteceu

O fisioterapeuta Tani Roberto Neres Meira, 40, invadiu a unidade de saúde por uma porta lateral e se trancou em uma sala com a ex-esposa. A vítima, identificada como Marcia de Fatima Meira, 40, era enfermeira do posto e estava em horário de trabalho.

Suspeito matou a ex-companheira esfaqueada. Imagens do circuito interno do posto mostram o momento em que ele entra na sala em que estava Marcia. No entanto, não é possível ver o momento exato em que ele ataca a vítima.