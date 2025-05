Militar morre em treino do Exército; polícia investiga se paraquedas falhou

Falha no equipamento causou morte, mostra análise preliminar. Segundo a Polícia Civil de Goiás, as primeiras apurações da cena do acidente mostram que o paraquedas do soldado não teria funcionado corretamente.

Caso é investigado pela polícia, mas Exército não se pronunciou oficialmente sobre a morte. Caso é investigado pela Delegacia de Polícia de Mozarlândia e a identidade da vítima não foi divulgada até o momento.

O UOL buscou as Forças Armadas e o batalhão de origem do militar morto. O espaço será atualizado se houver posicionamento.