Nunes põe Zona Azul no Minhocão após oficina monopolizar vagas por um mês

Após um mês sem regulamentação e com oficina monopolizando o estacionamento construído embaixo do elevado Presidente João Goulart, conhecido como Minhocão, a Prefeitura de São Paulo anunciou que vai implementar a Zona Azul no espaço a partir da próxima segunda-feira (2).

O que aconteceu

Prefeitura entrou com notificação para remoção de veículos nas vagas. Ontem, a gestão de Ricardo Nunes (MDB) notificou os quatro veículos que estavam estacionados no local. Segundo o aviso da prefeitura, os proprietários dos carros têm até cinco dias para retirá-los do estacionamento, sob pena de remoção para o pátio e pagamento de multa de R$ 25 mil.

Prefeitura não implementou regras para o uso do estacionamento. Uma reportagem do jornal Folha de São Paulo mostrou que o estacionamento passou a ser tratado como o pátio de uma oficina que fica em frente ao local. Ou seja, na prática, o projeto-piloto da Prefeitura de São Paulo não tem rotatividade nas vagas criadas no trecho da rua Amaral Gurgel, entre as ruas General Jardim e Major Sertório.