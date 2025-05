O que é a mínima invertida, fenômeno que atinge parte do Brasil hoje?

Cidades do Sul, Sudeste e parte do Centro-Oeste serão atingidas entre hoje e amanhã pelo fenômeno da mínima invertida, apontaram previsões do Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de MS), da Climatempo e do Simepar (Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná).

O que aconteceu

Mínima invertida acontece quando a menor temperatura do dia é atingida apenas à noite. Normalmente, as manhãs têm as temperaturas mais frias, mas na "mínima invertida" o frio aparece à noite.

Fenômeno acontecerá entre hoje e amanhã. Isso porque uma forte frente fria, com ar polar, está se movimentando sobre o centro-sul do país. Curitiba, por exemplo, amanheceu com termômetros marcando 14ºC, mas às 22h eles devem atingir 12ºC, segundo a Climatempo. Campo Grande começou o dia com 19ºC, mas chegará aos 13ºC. Em São Paulo, a mínima invertida aparecerá amanhã, com o dia começando com 17ºC e a noite chegando a 14ºC.