Aves presas e obras em áreas tombadas: o que acontece no Pq. da Água Branca

Intervenções nas paisagens são reversíveis, afirmou Casacor. A organização do evento informou que tem autorizações para fazer as mudanças, disse que foi orientada pela equipe botânica do parque e que nenhuma árvore foi afetada. Segundo a Casacor, as plantas não nativas foram colocadas em vasos, sem contato com o solo. Uma imagem obtida pelo UOL, porém, mostra uma palmeira-de-madagascar plantada diretamente na terra.

Imagem obtida pelo Conselho do Parque Água Branca mostra palmeira de madagascar sendo plantada em jardim; Casacor afirma que plantou espécies estrangeiras em vasos Imagem: Regina Lima/Cedido ao UOL

Governo afirma que autorizações para mudanças foram permitidas. Ao UOL, o Condephaat, da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do estado, afirmou que as intervenções internas dos prédios foram aprovadas em dezembro de 2024 e as intervenções externas e o arruamento dos jardins foram autorizados em abril de 2025. A Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de São Paulo informou que as intervenções da Casacor têm aprovações dos órgãos de tombamento, mas disse que notificou a Reserva Parques sobre a obrigatoriedade de licenças e de observar a legislação dos órgãos.

Aprisionamento de aves

Animais presos descaracterizaram os ares rurais do parque. Os patos, galinhas e pintinhos, que antes circulavam soltos no Água Branca, agora ficam reclusos. A redução do número de animais no parque estava prevista no plano diretor de 2021, mas a integração dos bichos restantes com o espaço - que acontece desde os primórdios do parque - também consta no documento como "atração e um dos motivos de visita" e não é mantida pela concessão.