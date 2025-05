Sucuri é gravada 'descansando' após engolir presa em rio de MS; veja vídeo

O momento em que uma sucuri descansa após uma refeição às margens de um rio em Mato Grosso do Sul foi gravado por um guia.

O que aconteceu

Animal foi encontrado no rio Sucuriú, perto da cidade de Inocência (MS), durante um passeio turístico. As imagens foram feitas no domingo por Lucas Cabanha, que organiza passeios de pesca esportiva na região.

Guia encontrou outra cobra em situação semelhante seis meses antes. Lucas explicou ao UOL que tinha acabado de contar aos turistas que seu primeiro encontro com uma sucuri aconteceu naquele ponto do rio. "À medida que nos aproximávamos, para minha surpresa, avistei novamente uma enorme sucuri entre a vegetação", afirmou, destacando que a cobra era menor do que a vista no fim de 2024.