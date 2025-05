Suspeito de matar irmãs influenciadoras em Fortaleza é preso

Um homem foi preso por suspeita de envolvimento no assassinato das irmãs influenciadoras Maria Beatriz dos Santos, 20, e Bianca dos Santos, 15, em Fortaleza.

O que aconteceu

Suspeito, de 19 anos, tentou fugir quando percebeu a chegada da polícia, mas foi detido. Investigação apontou a localização dele em Aracati (CE), no litoral leste do estado, e policiais foram até o endereço do suspeito, onde o encontraram na companhia de outros dois homens - que também foram presos, na segunda-feira. No local, a polícia encontrou drogas, celulares, dinheiro em espécie e materiais usados para embalar entorpecentes. O trio foi autuado por tráfico e associação para o tráfico.

Identidade do suspeito não foi revelada. Segundo a polícia, ele possui antecedentes criminais por tráfico de drogas e registros de atos infracionais por roubo. O UOL não conseguiu localizar a defesa do suspeito, mas o espaço fica aberto para manifestações.