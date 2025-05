Avião de pequeno porte faz pouso de emergência em SP após falha

Antes do pouso, ele sobrevoou a região do Campo de Marte, na zona norte da capital, para queimar combustível. O avião é um Beechcraft King Air E90, com matrícula PT-LHZ.

Não houve vítimas, de acordo com os bombeiros. Ainda não há informações de quantas pessoas estavam na aeronave.

O avião é de propriedade de uma empresa agropecuária de Goiás. Segundo apurou o UOL, a situação de aeronavegabilidade do avião se encontra em situação "normal" e a operação é negada para táxi aéreo.

A reportagem tenta contato com a concessionária Rede Voa, que administra o aeroporto. O texto será atualizado tão logo haja manifestação.