Comissão reabre buscas por mortos da ditadura no Rio após 14 anos

Todos faziam parte do PCBR (Partido Comunista Brasileiro Revolucionário).

A ação foi comandada por agentes do DOI-Codi, do Exército. Entre oito e nove Opalas encurralaram o Fusca onde os quatro estavam, segundo jornais da época.

Os militares metralharam e atearam fogo no carro. Os três homens morreram carbonizados. Ranúsia foi vista por testemunhas do lado de fora do carro, com quatro tiros no peito.

Fusca metralhado e queimado por militares com militantes dentro durante a ditadura militar Imagem: Arquivos do DOPS

Somente em 17 de novembro de 1973 os militares divulgaram o caso. Afirmaram que houve um tiroteio e, por causa dos disparos, o Fusca explodiu.

As vítimas foram enterradas como indigentes no Ricardo de Albuquerque só no mês seguinte. Elas são 4 das 16 identificadas na vala clandestina do cemitério.