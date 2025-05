Ciclone traz tempestades e caos, e aulas são suspensas no RS

Devido às condições climáticas, as aulas foram suspensas em algumas cidades gaúchas, como Agudo, Balneário Pinhal, Cidreira e Palmares do Sul. A UFGRS (Universidade Federal do Rio Grande do Sul) também suspendeu as atividades presenciais no litoral norte.

O Rio Grande do Sul é atingido por temporais desde o início desta semana. Alguns municípios tiveram ocorrência de interdições de pontes e estradas, inundações, alagamentos, deslizamentos, queda de árvores e danos em infraestruturas viárias.

Só em Alegrete, 120 pessoas estão desabrigadas e 260 desalojadas devido à elevação do rio Ibirapuitã. Os órgãos municipais estão operando um plano de contingência para a retirada das famílias e monitoram o nível do rio.

Arroio do Meio e Santa Cruz do Sul tiveram ocorrência de deslizamento de solo. Em Santa Cruz do Sul, duas residências chegaram a ser atingidas e três pessoas foram desalojadas. No município, o Rio Pardinho transbordou e atingiu algumas casas. Caraá, Estrela, São Borja e Uruguaiana também relataram inundações e alagamentos.

Defesa Civil testa novo alerta

A Defesa Civil do RS planeja utilizar a ferramenta Cell Broadcast, caso seja necessário. Quando acionada, os celulares dentro de uma área específica recebem um alerta sonoro e vibratório, que se sobrepõe a qualquer aplicativo aberto na tela do aparelho e funciona mesmo que o dispositivo esteja no modo silencioso.