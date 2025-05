"Abominável", diz família de pai de santo após cremação sem autorização

No dia 2 de maio, a família chegou ao cemitério para concluir o transporte para o jazigo. No entanto, notaram detalhes estranhos. "A terra do caixão estava toda remexida e a lápide não estava mais lá", disse Flávia dos Santos, uma dos três filhos de Odair.

Local onde Odair dos Santos foi enterrado, no cemitério São Pedro, na Vila Alpina, em São Paulo Imagem: Arquivo pessoal

No primeiro momento, a família ouviu da equipe do cemitério que usaram o caixão novo de Odair com outra pessoa. Isso ocorreu em "caráter de urgência" pois "um corpo começou a vazar resíduos", mas que iriam adquirir um caixão novo naquele mesmo dia e pediu para eles esperarem um pouco.

A administração do parque atrasou o procedimento por mais de três horas, dizem os filhos. Com isso, chamaram a polícia, e só após a pressão uma funcionária disse a eles que o corpo teria sido cremado por engano. Foi confundido com o de uma mulher que fora enterrada na mesma quadra do cemitério onde estava Odair.

A família não aceita esta versão dos fatos. "Nosso pai foi enterrado com a roupa de babalorixá. As mulheres na umbanda usam lenços", disse Kleber dos Santos, também filho do pai de santo. "Como eles confundem o corpo de uma mulher com o de um homem? A lápide tinha foto dele. Alegaram ainda que o rapaz da cremação não tinha instrução, mas falamos com o sobrinho dele e ele sabe sim ler e escrever", disse Flávia.

Em vida, Odair deixou claro que não queria ser cremado. Muitos praticantes da umbanda são contra a prática, o que era o caso dele. "Nosso preceito espiritual diz que temos que voltar para a terra de onde viemos. Isso ele pontuava muito forte, achava a cremação abominável. Por isso compramos um jazigo para ele e os demais da família", disse Kleber.