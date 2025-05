Corpo de mulher morta pelo ex-marido e jogado no rio Tietê é encontrado

Na noite do desaparecimento, um amigo do trabalho deu carona para a promotora até em casa. Segundo o delegado José Luiz Nogueira, do 4° DP de Osasco, ao chegarem no local, a vítima estranhou a presença do carro do ex-marido, mas mesmo assim se despediu do amigo e entrou na residência.

Inicialmente, suspeito negou envolvimento com o desaparecimento da ex-mulher. Ele teria dito em depoimento que viu Amanda pela última vez no domingo (18) e justificou ter deixado o carro perto da casa dela após problemas mecânicos no veículo.

Imagens de câmeras de segurança mostraram duas pessoas saindo da casa de Amanda com algo parecido com um corpo enrolado em um cobertor. Ao ser confrontado com essa informação, Carlos teria mudado sua versão dos fatos e confessado o crime, apontando o irmão como cúmplice, segundo a polícia.

Relacionamento do casal durou 16 anos e eles tiveram três filhos juntos: de 14, 7 e 5 anos. Conforme o delegado, o casamento teria terminado há cerca de dois ou três meses.

A suspeita da polícia é de que Carlos não aceitava o término da relação. A motivação do crime, no entanto, ainda não foi esclarecida. O carro do suspeito foi periciado e novos exames foram solicitados para auxiliar os investigadores a esclarecer as circunstâncias do crime.