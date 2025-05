Nevou no Brasil! SC e PR amanhecem com surpresa gelada e ruas branquinhas

O Brasil teve o primeiro registro de neve de 2025 na madrugada de hoje no estado de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul.

O que aconteceu

Neve atingiu cidades da serra catarinense, segundo a Defesa Civil do estado. Em Urupema, os termômetros ficaram em -1ºC e em São Joaquim flocos foram vistos pelos turistas no começo da manhã.

Na serra gaúcha, registros de neve foram feitos em ao menos quatro cidades. Segundo o MetSul, neve caiu em São José dos Ausentes, São Francisco de Paula, Bom Jesus e Cambará do Sul.