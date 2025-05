Júri não vê intenção em PM que matou jovem em casa e pena vira indenização

O soldado Marcos de Meira Santos foi condenado a um ano de prisão em regime aberto pela morte da estudante Mara Oliveira de Lima, 19 anos, durante uma perseguição policial em 2021 na zona sul de São Paulo. No entanto, a pena foi convertida em pagamento de cinco salários mínimos ao filho da vítima.

O que aconteceu

Mara Oliveira de Lima foi baleada na porta de casa em 7 de fevereiro de 2021. O disparo ocorreu enquanto o policial perseguia um suspeito na região do Campo Limpo, em São Paulo

A Polícia Civil concluiu que houve homicídio culposo, ou seja, que não houve intenção de matar. No entanto, o Ministério Público acusou o soldado por homicídio doloso, argumentando que ele agiu com intenção ao atirar, mas os jurados julgaram que a versão da Polícia Civil era mais correta. Assim, o juiz Antonio Carlos Pontes de Souza, do Tribunal de Justiça de São Paulo, substituiu a pena por prestação pecuniária, ou seja, pelo pagamento de cinco salários mínimos ao filho de Mara, que hoje tem sete anos. Cabe recurso à decisão.