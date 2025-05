Casamento luciferiano: no que acreditam os fiéis do misterioso culto?

Franciane e Pedro durante a cerimônia, marcada por votos de fé e espiritualidade Imagem: Arquivo Pessoal

A palavra "Lúcifer" é carregada de estigmas. Para os seguidores, ele representa luz — e não o diabo —, mas a imagem foi historicamente associada ao mal pela tradição cristã. Os fiéis acreditam em Deus e cultuam Lúcifer.

Santuários e estátuas geram polêmica. Em Gravataí, uma ordem religiosa construiu um santuário com uma estátua de cinco metros dedicada a Lúcifer, o que gerou críticas e ameaças. Seus líderes reforçam que o espaço foi construído com recursos próprios e que a figura representa o "portador da luz e do autoconhecimento".

Culto busca quebrar paradigmas religiosos. A Nova Ordem de Lúcifer na Terra, criadora do santuário, afirma atuar com base em evolução pessoal, respeito e honra — e rejeita qualquer prática violenta ou discriminatória.

Fachada, altar e representação de Lúcifer na Primeira Igreja Luciferiana do Brasil, em Itatiaia (RJ) Imagem: Arquivo Pessoal

'Lúcifer não é o diabo'

Lúcifer é símbolo de luz e liberdade. Segundo Mestre Jonan, que celebrou o casamento no RJ, "Lúcifer representa o caminho para o autoconhecimento e a dignidade espiritual — não uma entidade maligna".