Caos no Metrô de SP: Linhas Azul, Verde e Vermelha operam com lentidão

Estações estão com fluxo de entrada controlado, o que causa filas maiores para embarque. Entre as estações com entradas lotadas, segundo passageiros, estão Santana e Tucuruvi. Aqueles que conseguiram entrar nos trens afirmam que passaram mais de 20 minutos entre cada parada.

Passageiros relatam três paradas em mais de uma hora de viagem. De dentro de um trem da linha 1-Azul, o head comercial Rafael Galvão explicou ao UOL que saiu de casa, perto de Tucuruvi, às 6h10 para chegar ao trabalho, perto da estação Autódromo da CPTM, às 8h30. Às 7h50 ele ainda estava na estação Santana, a 14 estações do seu destino dentro da linha azul. Depois disso, ele ainda vai pegar dois trens e um ônibus.

Tenho que seguir no metrô. Não tenho alternativa, exceto se a CET liberar o rodízio de carros, mas ficarei no prejuízo financeiro, pois terei que me deslocar de Uber até a minha casa.

Rafael Galvão, ao UOL

Linha 4-Amarela pode ser alternativa para quem está no centro. Quem estiver na estação Luz pode conseguir acessar outros pontos da região central de São Paulo pela alternativa da ViaQuatro.A linha atende também a República, estação que permite integração com a linha 3-Vermelha.

Não há previsão para retorno até o momento. Em nota, o Metrô pediu desculpas aos passageiros e disse que "trabalha para normalizar a circulação dos trens".

Rodízio de veículos está mantido. Carros com as placas final 7 e 8 estão impedidos de circularem pelo centro expandido e marginais de São Paulo devido ao rodízio municipal que vai das 7h-10h e das 17h-20h. A CET (Companhia de Engenharia de Tráfego) mantém a restrição mesmo com o caos no metrô.