Mulher pede licença-maternidade de bebê reborn e desiste após repercussão

Mulher afirma que sofreu danos psicológicos e emocionais após a negativa da empresa, pois passou a ter sua sanidade mental questionada pelos colegas de trabalho. "Seu sofrimento foi agravado pela negativa da empresa em reconhecer a maternidade afetiva, o que culminou em grave abalo à sua saúde mental e dignidade, além do rompimento do liame de confiança entre as partes", diz trecho da ação protocolada pela advogada Vanessa de Menezes Homem, que representa a recepcionista.

Advogada solicitou à Justiça do Trabalho da Bahia a rescisão direta do vínculo empregatício entre a recepcionista e a imobiliária. Entretanto, a defesa pediu que a mulher tivesse garantidos todos os seus direitos trabalhistas, além de uma indenização por danos morais no valor de R$ 10 mil.

Justiça do Trabalho da Bahia apontou falhas na ação impetrada por Vanessa de Menezes Homem, por isso "não foi dado valor de causa". Conforme a Justiça baiana, entre outros erros, destaca-se o fato de o advogado de procuração ser diferente do cadastrado nos autos.

Documento foi assinado por outro advogado. Embora a defesa da recepcionista seja feita por Vanessa de Menezes Homem, a ação protocolada na Justiça trabalhista é assinada por José Sinelmo Lima Menezes.

Advogado alega fraude

Com a repercussão do caso, José Sinelmo Lima Menezes negou representar a recepcionista na ação para ter direito à licença-maternidade. O advogado alega ter sido vítima de fraude, pois seu nome e inscrição profissional foram usados de forma irregular, sem sua expressa autorização.