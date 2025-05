Pastor tentou 'cura gay' e foi abusado sexualmente por um membro da igreja

Quando perguntado sobre o que diria a alguém que, como ele no passado, tenta se "curar" da homossexualidade, Felipe responde com firmeza: "Não existe cura para quem não é doente. Tenham coragem de seguir sua jornada sabendo que Deus nos criou assim. Não somos um erro, nem uma aberração."

Um recado à Igreja

Segundo ele, sua mensagem não é apenas para os que o seguem, mas também para a própria Igreja. Ele desafia os discursos religiosos que excluem e ferem. "Eles utilizam a Bíblia para condenar, falam de tudo, mas não exercem o maior mandamento que é o amor ao próximo. A fé não deveria ser usada como instrumento de opressão."

Felipe entende que seu posicionamento como alguém que ocupa a função de um pastor é, por si só, uma denúncia contra qualquer lógica de exclusão. "Eu gostaria que as pessoas me vissem como alguém que vive sua fé de forma autêntica, comprometido com o amor, a compaixão e a inclusão."

O respeito e o fim da violência é seu sonho e também motivo de oração. "Desejo que as pessoas sejam no mínimo mais respeitosas, sofro ameaças de morte, sou chamado de nomes que me recuso a dizer aqui. Se minha existência fere alguém, acredito que seja necessário essa pessoa repensar."