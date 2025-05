Lúcifer: quem é o ex-PCC que mata rivais na cadeia e pinta celas com sangue

Integrantes do "Cerol Fininho" têm como missão matar rivais de forma cruel. O grupo, criado em 2013, tem como modus operandi a decapitação e a extirpação das vísceras de suas vítimas.

Após as execuções, eles escrevem o nome da facção nas paredes com o sangue dos mortos. As regras são mencionadas no estatuto do grupo criminoso, escrito pelo próprio Silva em uma cela. Segundo ele, o lema da organização é "lealdade, justiça, guerra e morte". O objetivo: "esmagar com mãos fortes os tiranos que usam de suas forças para oprimir os mais fracos, sobretudo PCC, TCC, ADA e SS".

Preso é condenado a 217 anos de prisão. Segundo a SAP (Secretaria Estadual da Administração Penitenciária), a longa condenação é resultado de crimes praticados na prisão, como assassinatos e danos ao patrimônio.

'Lúcifer' é conhecido no sistema penitenciário paulista por ter uma tatuagem com seu apelido no crime. Ele já participou de assassinatos no cárcere em parceria com membros do PCC, de acordo com investigações da Polícia Civil de São Paulo (leia mais sobre os casos abaixo).

"Quando ele chega a um presídio, é questão de tempo para matar, decepar, praticar novamente atos de barbárie contra presos, visitantes e servidores", disse um agente penitenciário ao UOL em 2020. "Ele não pode ficar aqui ao Deus dará. Necessita de tratamento urgente", desabafou, à época, o funcionário da Penitenciária de Presidente Venceslau (SP) sobre Silva. O UOL tenta confirmar com a SAP se o líder criminoso continua no mesmo presídio. Em caso de manifestação, este texto será atualizado.

Mortes restritas a rivais de facções

Psicólogos escreveram em laudos médicos que Silva nunca cometeu assassinato nas ruas. Segundo os profissionais, todos os homicídios praticados por "Lúcifer" ocorreram dentro do sistema prisional.