Quem são os 16 enterrados como indigentes por militares em cemitério do Rio

As documentações do IML (Instituto Médico Legal) e do próprio cemitério apontam que as vítimas estavam em uma vala clandestina do cemitério, depois de terem sido enterradas como indigentes em covas rasas do local.

A Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos levou peritos até o memorial, dentro do cemitério, na quadra 23, onde estariam preservadas, desde 2011, as ossadas das 16 vítimas.

O objetivo da comissão é averiguar as ossadas guardadas no memorial e, com ajuda da tecnologia e da coleta de materiais genéticos, identificar individualmente os 16 já relatados.

Quem são os 16 sepultados:

Imagem: Comissão da Verdade

Almir Custódio de Lima: Recifense, era militante do PCBR e estudante secundarista da Escola Técnica Federal de Pernambuco. No Rio, foi metalúrgico. Foi enterrado como indigente no Cemitério Ricardo de Albuquerque em 31 de dezembro de 1973. Em 2 de abril de 1979, seus restos mortais foram para um ossário geral e, entre 1980 e 81, foram colocados em uma vala clandestina do cemitério.