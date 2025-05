SP domina ranking das cidades com melhor qualidade de vida do Brasil; veja

20 municípios com a pior qualidade de vida

Uiramutã (RR) Jacareacanga (PA) Amajari (RR) Bannach (PA) Alto Alegre (RR) Trairão (PA) Pacajá (PA) Portel (PA) São Félix do Xingu (PA) Anapu (PA) Cumaru do Norte (PA) Japorã (MS) Uruará (PA) Santa Rosa do Purus (AC) Feijó (AC) Santana do Araguaia (PA) São João do Araguaia (PA) Marajá do Sena (MA) Peritoró (MA) Santa Maria das Barreiras (PA)

Ranking da qualidade de vida nas capitais Curitiba (PR) Campo Grande (MS) Brasília (DF) São Paulo (SP) Belo Horizonte (MG) Goiânia (GO) Palmas (TO) Florianópolis (SC) João Pessoa (PB) Cuiabá (MT) Rio de Janeiro (RJ) Porto Alegre (RS) Teresina (PI) Aracaju (SE) Natal (RN) Vitória (ES) Fortaleza (CE) São Luís (MA) Boa Vista (RR) Recife (PE) Manaus (AM) Belém (PA) Rio Branco (AC) Salvador (BA) Maceió (AL) Macapá (AP) Porto Velho (RO)

Como é feita a lista

O índice é feito com base em 57 indicadores sociais e ambientais, como saúde e bem-estar, qualidade do meio ambiente, moradia, inclusão social e acesso à informação. Apesar de alguns avanços, em nível nacional, os desafios para garantir qualidade de vida ainda são grandes, com a desigualdade entre as regiões brasileiras em destaque. Nesse ponto, a ausência de acesso a água e saneamento em partes do país é colocada como um dos "retratos" do problema.

Os cinco primeiros colocados do ranking são municípios em São Paulo. Das 20 cidades mais bem colocadas, 14 estão no interior do estado e somente três são capitais: Curitiba, Brasília e Campo Grande.